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8 декабря 2021, 18:23

Правительство России выделит 12 миллиардов на повышение зарплат бюджетников

Михаил Мишустин

Речь идёт, в частности, о зарплатах врачей, педагогов школ и преподавателей вузов, а также работников в сферах культуры и науки. Фото: пресс-служба Кабмина РФ.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провёл 8 декабря очередное заседание Правительства, на котором обсуждались, исполнение федерального бюджета и бюджетные ассигнования. Председатель кабмина заявил, что на повышение зарплат бюджетников будет выделено 12 млрд рублей.

По словам премьер-министра, речь идёт, в частности, о зарплатах врачей, педагогов школ и преподавателей вузов, а также работников в сферах культуры и науки.

"Сегодня выделим свыше 12 млрд рублей на повышение заработной платы работников бюджетной сферы. Прошу министра труда и социальной защиты Антона Котякова взять исполнение этого решения под личный контроль и совместно с Министерством финансов строго следить за тем, чтобы в каждом регионе средства дошли до всех людей, которым они положены", - передаёт слова Михаила Мишустина пресс-служба кабмина.

Напомним, что в ноябре Президент РФ Владимир Путин предложил дополнительно повысить прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2022 году. В сравнении с 2021 годом они вырастут на 8,6%.

Кроме того, во вторник, 7 декабря, Антон Котяков заявил, что в случае высокой инфляции в 2022 году пенсии могут быть дополнительно проиндексированы. Министерство уже подготовило соответствующие меры.

Областная газета Свердловской области

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