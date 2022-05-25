В России планируют повышение МРОТ и пенсий на 10 процентов

Правительство России согласовало индексацию МРОТ, прожиточного минимума и страховых пенсий на 10%.
Окончательное решение примет президент РФ Владимир Путин, поскольку в ходе дискуссии об уровне индексации были разные мнения, передают "Ведомости" со ссылкой на близкие к правительству источники.
Как ранее писала "Областная газета", глава государства 27 апреля на встрече с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ проанонсировал скорое принятие конкретных решений по индексации пенсий, всех социальных пособий, а также заработных плат специалистов, занятых в бюджетной сфере.
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