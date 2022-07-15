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Экономика / Личные финансы
15 июля 2022, 18:17

Российские семьи смогут оплатить частные детсады маткапиталом

  Юлия Пастух
Детский сад

Средствами маткапитала разрешили оплачивать услуги ИП, которые имеют соответствующую лицензию. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня Госдума РФ приняла сразу во втором и третьем чтении закон, разрешающий оплачивать частные детские сады, созданные индивидуальными предпринимателями, за счет средств материнского капитала.

Ранее у семей была возможность тратить маткапитал на обучение ребенка исключительно в образовательных организациях, являющихся юридическими лицами.

"Закон направлен на повышение доступности дошкольного образования. Родители смогут использовать средства материнского капитала на оплату детских садов, открытых индивидуальными предпринимателями, при наличии у них лицензии на образовательную деятельность", —  рассказал спикер Госдумы Вячелав Володин.

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Областная газета Свердловской области

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