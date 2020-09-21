В августе на Среднем Урале в эксплуатацию сдали 133 тысячи «квадратов» жилья

В августе в Свердловской области в эксплуатацию сдали 132,8 тыс. квадратных метров жилых помещений. Фото: Павел Ворожцов.

В августе в Свердловской области в эксплуатацию сдали 132,8 тыс. квадратных метров жилых помещений. Это на 48 тыс. «квадратов» меньше, чем в том же месяце 2019 года.

По данным Свердловскстата, большая часть построенного в прошлом месяце жилья — 76,5 тыс. кв. м — пришлась на объекты индивидуального жилищного строительства.

Напомним, в июле в регионе было сдано 129,5 тыс. «квадратов» жилья. Тогда также было зарегистрировано снижение показателя по сравнению с прошлым годом.

Добавим, что в целом с января по август на Среднем Урале в строй ввели жилые помещения, общая площадь которых составила 1 млн 14 тыс. кв. м (за аналогичный период прошлого года — 1 млн 23,2 тыс.). В 2020 году перед Свердловской областью стоит задача сдать в эксплуатацию 2,6 млн квадратных метров жилых помещений.

Как писала «Областная газета», на прошлой неделе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев передал дольщикам ключи от квартир в жилом комплексе «Татлин» в Екатеринбурге. Жильё в новом объекте получили уральцы, вложившиеся в строительство долгостроя «Первый Николаевский».