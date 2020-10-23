Обманутым дольщикам в России разрешили повторно использовать маткапитал без обращения в суд

Россиянам, которые вложили средства в новое жильё, но из-за банкротства застройщика получили вместо квартиры компенсацию, могут повторно использовать маткапитал без обращения в судебные инстанции. Фото: Павел Ворожцов.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях возврата средств маткапитала для обманутых дольщиков. Теперь россиянам, которые вложили средства в новое жильё, но из-за банкротства застройщика получили вместо квартиры компенсацию, могут повторно использовать маткапитал без обращения в судебные инстанции.

Как сообщает пресс-служба кабмина, ранее после получения обратно средств маткапитала дольщикам приходилось возвращать их в Пенсионный фонд России (ПФР), а право на их повторное использование можно было получить только через суд. Несмотря на то, что в большинстве случаев суд принимал решение в пользу граждан, данная процедура занимала время.

Согласно новому закону, средства маткапитала будут возвращаться в ПФР автоматически через Фонд защиты прав дольщиков, а у граждан сразу же появится возможность использовать деньги повторно. Соответствующие изменения были внесены в федеральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости".

Напомним, что 4 октября Мизаил Мишустин подписал ещё одно постановление, касающееся обманутых дольщиков. Согласно пояснительной записке к документу, при банкротстве застройщика Фонд защиты прав дольщиков гарантирует гражданам завершение строительства жилья и получение квартиры или возврат вложенных денег.

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