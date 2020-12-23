Евгений Куйвашев прокомментировал принятие закона о комплексном развитии территорий

Государственная дума РФ приняла в третьем чтении закон о комплексном развитии территорий. Фото: Александр Зайцев

Государственная дума РФ приняла в третьем чтении закон о комплексном развитии территорий. Субъекты Федерации смогут утверждать адресные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов.

Предполагается, что утверждённые адресные программы станут основанием для принятия регионами решений о комплексном развитии территорий, на которых расположены включённые в них многоквартирные дома.

«Механизм комплексного развития территорий станет важным инструментом для решения проблемы аварийного жилья, позволит улучшать качество проживания людей, чьи дома имеют высокую степень износа, не могут по тем или иным причинам быть включены в программу капремонта», - прокомментировал принятый закон Евгений Куйвашев.

По словам губернатора, закон позволит вовлечь в оборот больше земельных участков, что также положительно скажется на состоянии рынка. Евгений Куйвашев отметил, что в документе, который был одобрен нижней палатой парламента, гарантируется сохранность культурных объектов.

Как сообщает пресс-служба нижней платы парламента, с принятием закона в Жилищном кодексе фиксируется, что собственникам жилых помещений взамен освобождаемой жилплощади предоставляется возмещение, включающее в себя рыночную стоимость жилого помещения, общего имущества в доме, в том числе земельного участка, на котором он расположен, с учётом доли собственника в праве общей собственности на такое имущество.

Кроме того, теперь будут учитываться все убытки, причинённые собственнику в связи с изъятием. По заявлению собственника ему предоставляется взамен освобождаемого жилого помещения другое жильё с зачётом его стоимости при определении размера возмещения. При этом предоставляемое жилое помещение находится в границах, подлежащих комплексному развитию. Решение о включении или не включении многоквартирного дома в границы комплексного развития принимает собрание собственников.

«Считаю принципиально важным, что законодатель продумал меры защиты интересов собственников, механизм их активного участия в принятии решений как о вхождении в программу, так и по выходу из неё. Уверен, проект закона пройдет все необходимые процедуры и очень скоро начнёт работать на развитие наших территорий и в интересах людей», – сказал Евгений Куйвашев.

«Закон, который сегодня принимается, – это серьёзный шаг вперёд по решению проблем людей, которые живут в аварийном жилье, ветхом», — отметил также ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Напомним, что в декабре прошлого года сообщалось, что в России в аварийных домах проживают около 1 миллиона человек.

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