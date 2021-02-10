В Свердловской области увеличили стоимость "квадрата" жилья в сельской местности

Стоимость одного "квадрата" общей площади жилья в сельской местности установлена в размере 31 тыс. рублей. Фото: Владимир Мартьянов.

В Свердловской области утвердили стоимость квадратного метра жилья в сельской местности на 2021 год. Этот показатель используется для расчёта размера соцвыплаты на строительство или приобретение жилья в сёлах.

Согласно приказу министерства агропромышленного компекса и потребительского рынка Свердловской области, на текущий год стоимость одного "квадрата" общей площади жилья установлена в размере 31 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом эта сумма выросла на 200 рублей.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона. Также дублируем его ниже.

Напомним, в начале прошлого года в России заработала программа "Комплексное развитие сельских территорий", согласно которой сельчане могут получать соцвыплаты на покупку или строительство жилья. Претендовать на выплату могут люди, постоянно проживающие в сельской территории, и те, кто переехал туда в связи с трудоустройством. Претендент на соцвыплату должен работать в социальной сфере или агропромышленном комплексе, иметь не менее 30% средств на будущее жилья и должен быть признанным нуждающимся в улучшении жилищных условий.

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