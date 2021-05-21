В России упростили получение налогового вычета за покупку жилья

Упрощённым порядком смогут воспользоваться те, кто получил право на налоговый вычет после 1 января 2020 года. Фото: Алексей Кунилов

В России упростили правила получения налогового вычета в связи с покупкой жилья и уплатой процентов по ипотеке, а также по операциям с индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС). Денежные средства вернутся налогоплательщику в срок до 15 дней вместо 30.

В законе, который Президент России Владимир Путин подписал 20 апреля, говорится, что для получения вычета гражданину необходимо завести личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). При этом предоставлять налоговую декларацию и подтверждающие документы больше не придётся.

Все необходимые для этого данные ФНС получит непосредственно от банков, которые смогут участвовать в этом процессе на добровольной основе. Перечень таких финансово-кредитных организаций будет размещён в специальном разделе на сайте ФНС. На проверку поданного через личный кабинет заявления отводится до одного месяца. Денежные средства вернутся налогоплательщику в срок до 15 дней вместо 30.

Упрощённым порядком смогут воспользоваться те, кто получил право на имущественный налоговый вычет после 1 января 2020 года. Право на такой вычет при приобретении недвижимости в строящемся доме гражданин получит с даты акта приёма-передачи объекта долевого строительства. При этом обратиться за его получением россиянин сможет после государственной регистрации прав на эту квартиру или комнату.

Закон опубликован на официальном портале правовой информации. Он вносит изменения в Налоговый кодекс. Документ был принят Госдумой 7 апреля и одобрен Советом Федерации 14 апреля.

Как писала «Областная газета», в начале апреля Владимир Путин подписал закон о спортивном кешбэке. Из документа следует, что россияне смогут получить возврат части средств за занятия фитнесом в 2022 году, подав документы в начале 2023 года.