В Екатеринбурге появится «второй Академический» на 290 тысяч жителей

Людям необходимо не только доступное и комфортное жильё, но и развитая инфраструктура, считает Евгений Куйвашев. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге планируют развивать территорию, примыкающую к Академическому с восточной и юго-восточной стороны. В перспективе там может появиться «второй Академический», где будут жить около 290 тысяч человек.

Соглашение о создании нового района было подписано на полях ПМЭФ-2021. Свои подписи поставили глава Среднего Урала Евгений Куйвашев, председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг и президент группы компаний КОРТРОС Вениамин Голубицкий, сообщает департамент информполитики региона.

"Екатеринбург – стремительно развивающийся мегаполис. По нашим ожиданиям, через 15-20 лет он может вырасти почти на треть. Здесь будут жить до 1,8 миллиона человек, а может быть, и больше", – отметил в своём Instagram Евгений Куйвашев. Он также добавил, что людям необходимо не только доступное и комфортное жильё, но и развитая инфраструктура. В пример глава региона поставил комплексное освоение территории Академического.

Как ранее писала "Облгазета", депутаты гордумы единогласно одобрили внесение изменений в Устав Екатеринбурга, связанных с созданием новой административно-территориальной единицы – Академического района. Соответствующие поправки вступят в силу 1 октября 2021 года.

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