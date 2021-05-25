Депутаты гордумы поставили точку в создании восьмого района Екатеринбурга

Решение о создании на территории Екатеринбурга нового района – это историческое решение, которому не было прецедентов на всем постсоветском пространстве, передаёт пресс-служба мэрии. Фото: Галина Соловьёва.

Депутаты гордумы единогласно одобрили внесение изменений в Устав Екатеринбурга, связанных с созданием новой административно-территориальной единицы – Академического района. Соответствующие поправки вступят в силу 1 октября 2021 года.

Речь об этом шла на очередном заседании гордумы, прошедшем сегодня. Известно, что для создания восьмого района с декабря 2019 года было принято более 20 различных постановлений, решений, законов Свердловской области и распоряжений Правительства РФ.

"Сегодня мы принимаем историческое решение, ставим точку в цепочке всех юридических решений, необходимых для создания нового района", – сказал депутат Михаил Матвеев. Он отметил, что теперь ряд федеральных ведомств – суд, прокуратура, отдел внутренних дел, ЗАГС, соцзащита, налоговые органы – должны принять решение о создании собственных структурных подразделений на территории Академического. Администрация района появится в начале 2022 года.

"Создание восьмого района – это историческое событие, инициированное депутатами. Мы не просто изменили границы, мы создали новый район. Такое происходит впервые в новейшей истории России. Сейчас предстоит процесс регистрации Устава, также нужно будет выбрать главу нового района", – прокомментировал изменения Председатель Екатеринбургской гордумы Игорь Володин.

Напомним, в прошлом году премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении наименования восьмого района Екатеринбурга. Затем свердловские депутаты официально утвердили границы восьмого района Екатеринбурга, а также внесли изменения в описание Верх-Исетского, Ленинского и Чкаловского районов.

Добавим, внесение в Устав Екатеринбурга изменений, связанных с созданием на территории города восьмого административного района, было одобрено участниками публичных слушаний, прошедших 12 мая текущего года. А 20 мая вносимые изменения поддержала комиссия по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.