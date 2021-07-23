Кадастровая переоценка земель пройдёт в Свердловской области в 2022 году

До этого переоценка земель в Свердловской области проводилась в 2020 году. Размер актуального налога нужно будет оплатить до конца 2022 года. Фото: Алексей Кунилов

В МУГИСО сообщили о проведении в 2022 году государственной кадастровой оценки земель. Речь идёт о всех участках на территории Свердловской области, попавших в Единый государственный реестр недвижимости до 1 января 2022 года.

Подготовка к переоценке земель начинается уже сейчас. Свердловчане могут предоставить декларации о характеристиках своих участков. Их принимает Центр государственной кадастровой оценки (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13) с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу - до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00). Образцы деклараций есть на сайте учреждения.

"В рамках подготовки к проведению государственной кадастровой оценки, которая будет осуществляться до 1 января 2022 года, в целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, правообладатели земельных участков вправе предоставить декларации о характеристиках соответствующих объектов недвижимости", - говорится в извещении МУГИСО, которое будет опубликовано в завтрашнем номере "Областной газеты".

Таким образом, правообладатели земель смогут повлиять на кадастровую оценку своего землевладения. Исходя из неё налоговая служба исчислит земельный налог.

До этого переоценка земель в Свердловской области проводилась в 2020 году. Областное министерство по управлению госимуществом определило кадастровую стоимость более 1,3 млн участков земли. О приказе с результатами рассказывала "Областная газета". На основании утверждённой кадастровой стоимости с 2021 года рассчитывается земельный налог. Уведомления свердловчане получат только в следующем году, оплатить налог нужно будет до конца 2022 года. Юрлица должны внести авансовые платежи из расчёта новой стоимости уже в 2021 году.

Напомним, что переоценку земель проводят раз в несколько лет, чтобы кадастровая стоимость участков соответствовала рыночным ценам, которые со временем могут меняться. Основные критерии, влияющие на кадастровую стоимость земли, — это его общая площадь и конфигурация, местоположение, целевое назначение, близость расположения к лесам и водоёмам и многое другое.