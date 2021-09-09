В Свердловской области запустили сервис с пустыми участками под строительство

На ресурсе можновыявить места потенциальной точечной застройки. Фото: Алексей Кунилов

Росреестр запустил сервис, который показывает все свободные для застройки участки. Он позволяет узнать стоимость территорий, в том числе в Свердловской области, их предназначение, и даже рассчитать налоги, которые придётся платить будущему владельцу.

На сервисе "Земля для стройки" можно выбрать участок, получить информацию о его статусе, площади, предназначении, стоимости, рассчитать будущие налоги и сборы. Также ресурс позволяет направить заявку на регистрацию, подписать документацию усиленной квалифицированной электронной подписью и получить уже зарегистрированные права онлайн, сообщает пресс-служба МУГИСО. Планируется, что сервис поможет инвесторам и застройщикам планировать свою деятельность и более эффективно управлять землёй и недвижимостью.

По данным регионального министерства управления госимуществом, на данный момент в Свердловской области есть 308 земельных участков под жилую застройку общей площадью 3 305 гектаров. Участки расположены в Берёзовском, Верхней Пышме, Екатеринбурге, Каменск- Уральском, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Полевском, Среднеуральске и Сысерти. Список территорий будет актуализироваться.

Читайте также:

Кабмин РФ разрешил увеличить на 30% цены госконтрактов на строительство.

Президент одобрил строительство новых городов в Сибири. Как это отразится на Екатеринбурге?