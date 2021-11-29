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29 ноября 2021, 18:26

Владимир Путин освободил семьи с детьми от НДФЛ при продаже жилья

Ключ в деври

Срок, в течение которого продаваемое жильё или его часть находилось в собственности налогоплательщика, не учитывается. Фото: Владимир Мартьянов.

Президент России Владимир Путин подписал документ, который вносит поправки в Налоговый кодекс РФ в части налога на доходы физических лиц. Новым законом, в частности, от НДФЛ при продаже жилья освобождаются семьи с детьми.

Как сказано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, от НДФЛ освобождаются доходы при продаже жилья семьями, в которых воспитываются два и более ребёнка в случае улучшения жилищных условий. При этом срок, в течение которого продаваемое жильё или его часть находилось в собственности налогоплательщика, не учитывается.

Также отмечается, что новое жильё должно быть приобретено либо в тот же календарный год, в который было продано старое, либо не позднее 30 апреля следующего года. Суммарная площадь нового жилого помещения должна быть больше старого, а его кадастровая стоимость не должна превышать 50 млн рублей.

Кроме того, от налога на доходы физлиц освобождаются выплаты, полученные в рамках стимулирующих мероприятий граждан, проходящих вакцинацию от ковида или участвующих в догазификации жилых участков. От налога на прибыль будут освобождены субсидии для субъектов малого и среднего бизнеса, предоставленные в рамках мер поддержки для борьбы с последствиями пандемии COVID-19.

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Областная газета Свердловской области

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Владимир Путин освободил семьи с детьми от НДФЛ при продаже жилья