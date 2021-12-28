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Экономика / Недвижимость
28 декабря 2021, 18:30

В России выдали почти миллион кредитов по льготной ипотеке

домик и надпись "ипотека"

Ипотекой часто пользуются молодые семьи. Фото: Галина Соловьёва

В 2021 году россияне получили почти 1 млн кредитов по льготной ипотеке. Общая сумма займов в этой категории превысила 3 трлн рублей.

Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на итоговом в 2021 году заседании правительственной комиссии по региональному развитию, сообщает ТАСС.

"Только по семейной ипотеке, а также льготной ипотеке на новостройки под 7% было выдано почти 1 млн кредитов на сумму около 3 трлн рублей", - сказал Марат Хуснуллин.

Он добавил, что по предварительной оценке, за 2021 год банки выдали около 2 млн кредитов на 5,5 трлн рублей.

Напомним, в июне этого года Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля расширить программу льготной ипотеки для семей с ребёнком или детьми, родившимися после 1 января 2018 года. В июле кабмин РФ продлил эту меру поддержки ещё на год.

Областная газета Свердловской области

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