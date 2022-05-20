Кабмин РФ выделил еще почти 50 млрд рублей на финансирование льготных ипотечных программ

Дополнительное финансирование позволит улучшить жилищные условия 82 тысячам граждан. Фото: Галина Соловьева

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 49,6 млрд рублей на финансирование программ "Льготная ипотека" и "Семейная ипотека". Это позволит улучшить жилищные условия 82 тысячам граждан.

На субсидирование программы "Льготная ипотека" пойдет 33,4 млрд рублей от выделенной суммы. Напомним, что постановление о снижении процентной ставки по программе "Льготная ипотека" с 12 до 9% было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 1 мая.

Максимальный размер кредита в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн рублей. Для остальных регионов — 6 млн рублей. Первоначальный взнос — не менее 15%. Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство.

Остальные 16,2 млрд рублей направят на финансирование "Семейной ипотеки".

"В рамках семейной ипотеки кредиты по льготной ставке до 6% годовых можно получить на покупку жилья, строительство частного дома или приобретение земельного участка. Взять такой кредит могут семьи с ребенком, рожденным после 1 января 2018 года", — уточняется на сайте правительства. Суммы кредитов аналогичны суммам программы "Льготная ипотека".

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