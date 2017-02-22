Прощание с Виталием Чуркиным состоится 24 февраля

Траурные мероприятия, в том числе и прощание с дипломатом Виталием Чуркиным, запланированы на 24 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

- 22 февраля гроб с телом Виталия Чуркина будет отправлен в Россию, он должен прибыть регулярным рейсом российских авиалиний в сопровождении родных в Москву 23 февраля, - приводит информагентство слова представителя внешнеполитического ведомства. - Траурные мероприятия в Москве, в ходе которых наш народ сможет проститься с Виталием Чуркиным, запланированы на 24 февраля.

Как сообщалось ранее, полпред России в ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался вечером в минувший понедельник в Нью-Йорке. Дипломат представлял интересы России в международной организации с 2006 года. За самоотверженность, стойкость и высокий профессионализм, проявленные на посту представителя России в ООН, дипломат был удостоен ордена Мужества (посмертно).