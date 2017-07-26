"Евровидение-2018" пройдёт в Лиссабоне

Международный песенный конкурс "Евровидение-2018" пройдёт в столице Португалии Лиссабоне. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

Португалия получила возможность провести конкурс на своей территории благодаря победе своего участника Сальвадора Собрала в "Евровидении-2017" в Киеве. В 2018 году полуфиналы конкурса пройдут 8 и 10 мая, финал состоится 12 мая.

Отметим, Лиссабону конкуренцию составляли другие города Португалии: Гимарайнш, Гондомар, Фару и Санта-Мария-да-Фейра.

Напомним, "Евровидение-2017" на стадии организации оказалось связано с чередой скандалов: Киев отказал во въезде гражданам, посещавшим Крым после 2014 года, обвинив их в незаконном пересечении границы. В числе тех, кто попал под санкции, оказалась российская финалистка Юлия Самойлова. Европейский вещательный союз предложил российской стороне транслировать выступление певицы через спутник либо сменить конкурсанта. Однако «Первый канал» ответил на это отказом, заявив, что не намерен транслировать конкурс.