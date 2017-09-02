Второй Уральский открытый фестиваля российского кино стартовал

Одним из первых на открытии появился любимый актёр свердловской публики - Валентин Воронин.

В Екатеринбурге стартовал Уральский открытый фестиваля российского кино. Уралкинофест открыл председатель Свердловского регионального отделения союза кинематографистов России, заслуженный деятель искусств России Владимир Макеранец. «Областная газета» ведёт прямую трансляцию с красной дорожки.

В ККТ «Космос» состоялась торжественная церемония открытия II Уральского фестиваля российского кино. Вместо красной ленточки старт кинлфестивалю дала кинохлопушка.

«Очень приятно видеть полный зал. Сегодня с половины восьмого утра зрители начали занимать очередь за билетами. Это самое приятное! Объявляю второй Уральский открытый фестиваль российского кино открытым!», - сказал, открывая кинофорум Владимир Макеранец.

За час до старта Уралкинофеста по красной дорожке от памятника братьям Люмьер прошлись участники и гости фестиваля. От имени правительства области гостей поприветствовала министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина. Она же вручила и первый приз фестиваля: народной артистке России - Алле Суриковой.

Среди гостей кинофестиваля были замечены народный художник России Виталий Волович и заслуженный деятель искусств, оператор Борис Шапиро, а также режиссёр Алексей Федорченко и драматург Николай Коляда. Одним из первых на открытии появился любимый актёр свердловской публики - Валентин Воронин. Музыкальным сюрпризом стало выступление группа «Курара». Олег Ягодин сотоварищи исполнили песню «Надо больше хорошего».

Напомним, что в рамках конкурсной программы зрители фестиваля увидят 11 работ российских режиссёров. В этом году зрителям представят картины разных жанров – детектив, драма, комедия, боевик, авторское кино. Кроме того, по сравнению с прошлым годом гораздо больше фильмов, которые уже побывали на авторитетных фестивалях и вернулись с призами. Среди них - фильм Бориса Хлебникова «Аритмия» – победитель «Кинотавра-2017». Фильм является одним из претендентов на выдвижение на «Оскар»