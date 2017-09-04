Сюжет Пожар в ККТ «Космос»

В Екатеринбурге сегодня, 4 сентября, произошёл пожар в ККТ "Космос" (ул. Дзержинского, 2). Площадь пожара составила 30 кв. м.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев проконтролирует ход расследования утреннего происшествия у ККТ "Космос" в Екатеринбурге и работы по ликвидации последствий пожара. Известно, что сегодня, 4 сентября, около 6:00 автомобиль УАЗ въехал во входную группу кинотеатра и загорелся, сообщает областной департамент информполитики.

По информации областного департамента информполитики, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Евгений Куйвашев поручил министру общественной безопасности Александру Кудрявцеву обо всех новых обстоятельствах инцидента информировать его незамедлительно.

- Сейчас задача служб и силовых ведомств дать правовую оценку этому акту и предпринять все силы для поиска виновных. Органы власти Свердловской области оказывают и готовы оказывать любую поддержку для расследования и скорейшей ликвидации последствий возгорания, - рассказал Евгений Куйвашев, а также поблагодарил все чрезвычайные службы за оперативное реагирование и ликвидацию ЧП.

Напомним, сообщение о возгорании в ККТ "Космос" поступило в диспетчерскую в 5:50. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту происшествия уже через шесть минут. Пять человек были спасены со второго этажа по незадымляемой лестнице. Входную группу кинотеатра и автомобиль УАЗ, находящийся рядом, огнеборцы потушили за полчаса.

Добавим, причина возгорания устанавливается пожарными дознавателями и следственными органами. По версии очевидцев причиной возгорания стал автомобиль, который въехал во входные двери кинотеатра.