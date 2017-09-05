Екатеринбургская епархия осудила поджог ККТ "Космос"

Сюжет Пожар в ККТ «Космос»

В Екатеринбурге сегодня, 4 сентября, произошёл пожар в ККТ "Космос" (ул. Дзержинского, 2). Площадь пожара составила 30 кв. м.

По мнению Екатеринбургской епархии поджог ККТ "Космос" должен расцениваться как общественно опасный акт, виновные заслуживают наказания не зависимо от их мотивов. Инцидент произошёл 4 сентября ранним утром.

Кроме того, Екатеринбургская епархия выразила надежду на то, что правоохранительные органы установят обстоятельства ЧП и примут меры по недопущению таких происшествий.

"Психический недуг человека, совершившего преступление 4 сентября, не даёт права на необоснованное установление связи между позицией православной общественности против фильма "Матильда" и подобного преступного деяния, которое ставит под угрозу общественную безопасность и жизнь людей", — отмечается в сообщении.

Напомним, вчера ранним утром загорелся ККТ "Космос" (ул. Дзержинского, 2). По версии очевидцев причиной возгорания стал автомобиль, который въехал во входные двери кинотеатра. Площадь пожара составила 30 кв. м. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в причастности к пожару. Им оказался 39-летний житель Ирбита, состоящий на учёте психиатра. Он скрылся с места ЧП и обратился за медицинской помощью.

Добавим, в СМИ появилась версия, что мужчина устроил поджог, протестуя против фильма "Матильда", однако следствие заявляло, что ещё устанавливает причины происшествия.