Общество 5 сентября 2017, 15:33

ККТ «Космос» приведут в порядок после поджога

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Пожар в ККТ «Космос»
В Екатеринбурге сегодня, 4 сентября, произошёл пожар в ККТ "Космос" (ул. Дзержинского, 2). Площадь пожара составила 30 кв. м.



Киноконцертный театр «Космос» (ул. Дзержинского, 2) приведут в порядок после поджога. Как сообщается на сайте мэрии Екатеринбурга, по распоряжению главы администрации города Александра Якоба рабочие приступили к работе по наведению порядка после пожара.

Отмечается, что фасадом здания ККТ «Космос» и прилегающей территорией уже занялись службы благоустройства.

Несмотря на происшествие, мероприятие с участием Марины Влади состоится сегодня вечером в ККТ «Космос».

Напомним, что 4 сентября в фасад здания въехал автомобиль УАЗ, после чего киноконцертный театр загорелся.

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