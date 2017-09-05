ККТ «Космос» приведут в порядок после поджога

Сюжет Пожар в ККТ «Космос»

В Екатеринбурге сегодня, 4 сентября, произошёл пожар в ККТ "Космос" (ул. Дзержинского, 2). Площадь пожара составила 30 кв. м.

Киноконцертный театр «Космос» (ул. Дзержинского, 2) приведут в порядок после поджога. Как сообщается на сайте мэрии Екатеринбурга, по распоряжению главы администрации города Александра Якоба рабочие приступили к работе по наведению порядка после пожара.

Отмечается, что фасадом здания ККТ «Космос» и прилегающей территорией уже занялись службы благоустройства.

Несмотря на происшествие, мероприятие с участием Марины Влади состоится сегодня вечером в ККТ «Космос».

Напомним, что 4 сентября в фасад здания въехал автомобиль УАЗ, после чего киноконцертный театр загорелся.