У свердловчан есть шанс увидеть полярное сияние из-за вспышки на Солнце

У свердловчан есть шанс частично увидеть полярное сияние в северной части неба, невысоко над горизонтом. Причиной послужила самая мощная вспышка на Солнце за последние 12 лет, сообщил "ОГ" инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

- Пока прогноз планетарного геомагнитного Кр-индекса показывает рост, но на ближайшие четыре часа не предсказывает сильной магнитной бури. Если Кр-индекс превысит отметку в 7, то свердловчане смогут увидеть полярное сияние в тёмно-красном цвете и даже отснять на фотоаппарат, однако пока значение предсказывается до 7, - рассказал Владилен Санакоев.

При этом многие учёные заявили, что рекордная вспышка на Солнце вызовет полярное сияние в широтах Москвы. Кроме того, взрыв может откликнуться сильной геомагнитной бурей, что может повлечь ухудшение самочувствия метеозависимых людей, а также страдающих хроническими заболеваниями. Могут произойти ухудшение связи и отказ космической техники. Учёные не исключают вероятность новых вспышек.