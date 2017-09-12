Названы сроки восстановления входной группы ККТ «Космос» после поджога

Входную группу восстановят к концерту Лепса. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Сюжет Пожар в ККТ «Космос»

В Екатеринбурге сегодня, 4 сентября, произошёл пожар в ККТ "Космос" (ул. Дзержинского, 2). Площадь пожара составила 30 кв. м.

В Екатеринбурге определились со сроками восстановления пострадавшей в результате поджога входной группы ККТ «Космос». Сумму ущерба предъявят поджигателю.

Как рассказал в эфире программы «Открытая студия. Екатеринбург» на канале «41-Домашний» заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам организации управления Вадим Дударенко, на месте ЧП в ККТ «Космос» сейчас продолжаются аварийно восстановительные работы.

«В результате пожара пострадали пожарная сигнализация, прочие сети, потолок. Сейчас специалисты считают ущерб, в том числе от режима чрезвычайной ситуации. К концу недели будет понятно, о какой сумме идёт речь. Планируем предъявить её виновнику возгорания», - рассказал замглавы администрации.

Отмечается, что к ближайшим массовым мероприятиям в ККТ «Космос» восстановленная входная группа будет функционировать в штатном режиме. В частности, планируется, что уже 25 сентября посетители смогут попасть на концерт Григория Лепса через главный вход. К этому времени будут завершены работы по остеклению и восстановлению внутренней входной группы.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», пожар в здании ККТ «Космос» произошёл 4 сентября. В здание въехал автомобиль, гружёный газовыми баллонами. По подозрению в поджоге был задержан 39-летний житель Ирбита Денис Мурашов. Суд решил арестовать его до 3 ноября 2017 года.