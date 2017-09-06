Евгений Куйвашев и Александр Якоб оценили ход ремонта ККТ "Космос" в Екатеринбурге

Сюжет Пожар в ККТ «Космос»

В Екатеринбурге сегодня, 4 сентября, произошёл пожар в ККТ "Космос" (ул. Дзержинского, 2). Площадь пожара составила 30 кв. м.

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб оценили ход ремонта ККТ "Космос", сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы. Ранее, 4 сентября, в здании произошёл пожар.

Ремонт фасада и главного входа киноконцертного зала стартовал сегодня, 6 сентября, строители планируют завершить его в кратчайшие сроки. Евгений Куйвашев ещё раз подчеркнул, что свердловские власти готовы оказать поддержку для расследования и ликвидации последствий ЧП.

Добавим, по поручению Александра Якоба службы благоустройства уже приводят в порядок площадку перед ККТ "Космос".

Напомним, по версии очевидцев причиной возгорания ККТ "Космос" утром 4 сентября стал автомобиль, который въехал во входные двери кинотеатра. Площадь пожара составила 30 кв. м. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в причастности к пожару. Им оказался 39-летний житель Ирбита, состоящий на учёте у психиатра. Он скрылся с места ЧП и обратился за медицинской помощью. Суд решил арестовать его до 3 ноября 2017 года.

Отметим, несмотря на инцидент в киноконцертном зале вчера, 5 сентября, состоялась торжественная церемония присуждения титула «Декабристка XX века» с участием Марины Влади.