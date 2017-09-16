Свердловские власти посчитали количество вышедших на митинг пайщиков

Евгений Куйвашев пообщался с митингующими пайщиками. Фото:Павел Ворожцов

В митинге по защите прав пайщиков и дольщиков на площади Труда в Екатеринбурге приняли участие более 5,5 тысячи человек. Такие данные приводит Министерство общественной безопасности Свердловской области.

Как сообщает областной департамент информполитики, пообщаться с митингующими пришли члены правительства, курирующие строительную отрасль Михаил Волков и Сергей Швиндт, а также депутаты областного Законодательного собрания, главы муниципалитетов и представители застройщиков.

Напомним, как, ранее сообщала «ОГ», на митинг пайщиков и дольщиков позвала свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Уполномоченный по правам человека обещала участникам собрания, что на встречу с ними придёт глава региона Евгений Куйвашев. Лидер Среднего Урала своё обещание сдержал и вышел на встречу с митингующими.

«Мы накопили большой опыт по решению проблем дольщиков. Сегодня создан координационный совет, который возглавляет мой первый заместитель, в него входят представители правоохранительных органов, надзорных органов. Поверьте, ни один дом, ни один жилой комплекс, испытывающий сейчас трудности, не останется без нашего внимания и помощи», - пообещал глава региона.

В ходе встречи Евгений Куйвашев предложил разработать план-график встреч с координационным советом, чтобы индивидуально отработать алгоритмы решения для каждой строительной площадки.

«Сегодня мы услышали от губернатора главную фразу, что все проблемные дома будут достроены, все люди будут заселены. Мы вместе с вами добьемся, чтобы виновные были наказаны. Надеюсь, что сегодняшний митинг объединит и власть, и общество для решения проблем дольщиков и пайщиков», - подчеркнула уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова.