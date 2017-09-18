В Екатеринбурге стартовал первый этап подключения к теплу

Первыми тепло получат жители Уралмаша, ЖБИ и ВИЗа. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге сегодня стартует первый этап подключения отопления. В первую очередь тепло получат социально значимые объекты.

Как сообщает пресс-служба «Екатеринбургской теплосетевой компании», на первом этапе отопление будет включено на Уралмаше, ЖБИ, ВИЗе, Синих Камнях, Парковом и Ботаническом микрорайонах. При этом сначала батареи потеплеют в детских садах, школах, медицинских учреждениях и прочих социально значимых объектах.

Локальные ведомственные и муниципальные теплоисточники будут подключаться к работе параллельно с запуском централизованной зоны теплоснабжения Екатеринбурга согласно графику.

В общей сложности, с 18 по 30 сентября энергетикам «ЕТК» предстоит развернуть циркуляцию от шести ТЭЦ, 35 локальных, 7 центральных и 17 ведомственных котельных, включить сотни насосов, регуляторов на перекачивающих насосных станциях и центральных тепловых пунктах. Планируется, что основной этап разворота отопительной системы будет завершён 1 октября.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», со стартом отопительного сезона тепло придёт не во все дома уральской столицы. Энергетики опубликовали список из 50 управляющих компаний, дома которых рискуют остаться на зиму с холодными батареями, из-за долгов обслуживающих организаций перед поставщиком ресурса.

Одновременно с Екатеринбургом отопительный сезон начался и в Свердловской области. На сегодняшний день отопление начали получать жители 62-х муниципалитетов Среднего Урала.