Культура 18 сентября 2017, 17:58

Стали известны результаты кассовых сборов в мировом прокате за первую половину сентября

Стали известны результаты кассовых сборов в мировом прокате за первую половину сентября. На порталеkinodata.pro опубликован рейтинг кинолент за текущий месяц.

Первую строчку рейтинга занял фильм «Оно», собрав 250,4 млн долларов. На второй строчке картина «В гостях у Элис» с 20,5 млн долларов. Завершает тройку лидеров провокационная кинолента «Мама!», её сборы в мировом прокате составили 10,5 млн долларов.

Также в рейтинг вошли фильмы «Гоголь. Начало» (7,1 млн долларов), «Дозор джунглей» (5,9 млн долларов), «Мистер Штайн идёт в онлайн» (3,5 млн долларов), «Напарник» (1 млн долларов), «Люмьеры!» (0,8 млн долларов), «Мадам» (0,4 млн долларов). 

Напомним, что пятую часть «Пиратов Карибского моря» посмотрели более 9 млн человек в России.

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