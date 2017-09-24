Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днём машиностроителя. Фото: Александр Зайцев

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днём машиностроителя, который отмечается сегодня, 24 сентября. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

По словам Евгения Куйвашева, на предприятия машиностроения и оборонного комплекса приходится более 28% отгрузки в обрабатывающей промышленности региона, они обеспечивают занятость 120 тыс. человек. По экспорту машиностроительной продукции Средний Урал находится на третьем месте в России: товары поставляются в 90 стран.

В Свердловской области функционируют порядка 50 механизмов господдержки машиностроителей. В 2016 году в отрасль было привлечено 2,8 млрд руб., в течение 2017 года — более 1,5 млрд руб. Значимые инвестпроекты реализуют Уралмаш- завод, «Уральские локомотивы», АО «Ротек», «ГРС-Урал», «Пумори-инжиниринг инвест», Уральский завод гражданской авиации.

- Благодарю работников машиностроения за вклад в экономическую стабильность Среднего Урала, наращивание его интеллектуального и технологического потенциала. Желаю вам здоровья, процветания, успехов в работе, новых крупных проектов, - обратился глава региона к уральцам.

Добавим, 200 свердловчан получат федеральные, областные и муниципальные награды на торжественных мероприятиях в честь профессионального праздника.

Накануне Дня машиностроителя «ОГ» составила рейтинг пяти наиболее весомых достижений заводов Свердловской области в 2017 году, об этом можно прочитать здесь.