Общество 24 сентября 2017, 17:56

Синоптики продлили предупреждение о похолодании на Среднем Урале

Ветка дерева осенью в заморозки

В ночные часы ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0...-4. Фото: Алексей Кунилов

Синоптики продлили предупреждение о похолодании на Среднем Урале до середины предстоящей недели. В ночные часы ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0...-4, сообщает Уральский гидрометцентр.

Перед началом выходных главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко предупреждала свердловчан о заморозках, мокром снеге и северном ветре. По её информации, в ближайшие дни сухая погода будет чередоваться с кратковременными осадками при низкой температуре.

В начале предстоящей недели днём воздух будет прогреваться лишь до +4...+9. Ночью будет холодать до -4...+3. Ожидается облачность с прояснениями, небольшие, местами умеренные дожди, ночью в горах и на севере с мокрым снегом. Ветер северный, северо-западный, северо-восточный 4-9 м/с. 

Добавим, в связи с похолоданием спасатели проверяют источники тепла в домах свердловчан.

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Областная газета Свердловской области

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