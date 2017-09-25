Восстановление сгоревшей входной группы ККТ «Космос» практически завершено

Сюжет Пожар в ККТ «Космос»

В Екатеринбурге сегодня, 4 сентября, произошёл пожар в ККТ "Космос" (ул. Дзержинского, 2). Площадь пожара составила 30 кв. м.

В ККТ «Космос» практически завершились аварийные работы по восстановлению входной группы, пострадавшей в результате поджога. Киноконцертный театр продолжает работу в штатном режиме.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на утреннем рабочем совещании глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб поручил обратить особое внимание на благоустройство прилегающей территории: для проезда к зданию кинотеатра специальной и уборочной техники были демонтированы ограждающие столбики. Рабочим предстоит восстановить конструкции.

На сегодняшний день ремонтные службы полностью закрыли тепловой контур здания. Все сгоревшие декоративные элементы демонтированы. Подходит к концу монтаж навесных панелей входной группы.

Уже сегодня в 19:00 в ККТ «Космос» пройдет юбилейный концерт Григория Лепса. Как ранее сообщала «ОГ», о планах восстановить повреждённую входную группу именно к этому концерту заявлял заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам организации управления Вадим Дударенко. Сумма ущерба от пожара будет предъявлена поджигателю для возмещения.

Напомним, что пожар в здании ККТ «Космос» произошёл 4 сентября. В здание въехал автомобиль, гружёный газовыми баллонами. По подозрению в поджоге был задержан 39-летний житель Ирбита Денис Мурашов. Суд решил арестовать его до 3 ноября 2017 года.