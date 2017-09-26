В Екатеринбурге стартовал третий этап подключения к теплу

В Екатеринбурге стартовал третий этап подключения к теплу. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге сегодня, 26 сентября, стартовал третий этап подключения к теплу. В течение двух дней батареи станут горячими в домах жителей Центра Верх-Исетского, Ленинского, Железнодорожного и Кировского районов, а также части Эльмаша.

Как сообщает Центральная диспетчерская служба, третий этап пройдёт 26-27 сентября, согласно утверждённому ранее графику.

В Железнодорожном районе тепло придёт в дома на улицах Челюскинцев, Братьев Быковых, Мельковская, пер.Красный.

В Ленинском районе батареи потеплеют у жителей улиц Толмачёва, Пушкина, Горького, 8 марта, Ленина, Шейнкмана, Вайнера, Хохрякова, 8 Марта, Народной Воли, Сакко и Ванцетти, Театральная, Воеводина, Чернышевского, Добролюбова, Банковский переулок.

В Верх-Исетском районе к теплу подключат дома по улицам Челюскинцев, Набережная Рабочей Молодёжи, ВИЗ-бульвар, Февральской Революции, 8 Марта, Ленина, Антона Валека, Московская, Крылова, Папанина, Юмашева, Хомякова.

В Кировском районе нагреются батареи у жителей улиц Шевченко, Луначарского, Бажова, Ленина, Горького, Первомайская, Мичурина, Карла Либкнехта, Тургенева, Толмачёва.

В Орджоникидзевском районе тепло станет в домах микрорайона Эльмаш (улицы Фронтовых Бригад, Стачек, Бабушкина, Электриков, Старых Большевиков, Краснофлотцев).

Напомним, второй этап подключения к теплу прошёл в городе с 21 по 25 сентября. Отопление в течение пяти дней получили более трёх тысяч домов.

Добавим, отопительный сезон стартовал 18 сентября, планируется, что он должен завершится к 1 октября.