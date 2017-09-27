«Уральские авиалинии» и ещё шесть авиакомпаний согласились перевозить пассажиров «ВИМ-Авиа»

На перевозку пассажиров внутренних рейсов выделили 200 млн рублей. Фото: Алексей Кунилов

В Росавиации рассказали о мерах поддержки для пассажиров, пострадавших в результате проблем у «ВИМ-Авиа». За 200 миллионов рублей перевозить туристов проблемной авиакомпании согласились семь перевозчиков.

Как сообщает пресс-служба Росавиации, накануне в ведомстве прошло совещание, на котором было принято решение, что регулярные рейсы «ВИМ-Авиа» начнут выполнять другие российские авиаперевозчики. Затраты будут компенсированы из федерального бюджета следующего года: на эти цели планируется выделить 200 млн рублей. Эти деньги пойдут на перевозку пассажиров на внутренних регулярных направлениях и предназначены исключительно для оплаты топлива и обслуживание в аэропорту. Кроме того, для помощи туристам и их вывоза из-за рубежа будут привлечены внебюджетные источники финансирования, а также новый менеджмент.

На таких условиях взять на себя перевозку клиентов по билетам «ВИМ-Авиа» согласились 7 авиакомпаний: «Уральские авиалинии», «Якутия», «Северный ветер», «ИКАР», «Ред Вингс», «АйФлай» и «НордСтар». К сотрудничеству с туроператорами подключаются и другие российские авиакомпании и зарубежные перевозчики: о готовности осуществлять за свой счёт перевозки пассажиров чартерных рейсов уже заявила греческая компания «Ellin Air». Отмечается также, что рейсы «ВИМ-Авиа» из аэропорта Домодедово будут перенесены во Внуково.

«В авиакомпании «ВИМ-Авиа» ситуация крайне сложная. У перевозчика отсутствуют ресурсы для продолжения операционной деятельности, в результате чего прекращены заправка и обслуживание воздушных судов в аэропортах Российской Федерации и иностранных государств. Самолёты, взятые на условиях аренды, находятся под угрозой ареста, поскольку авиакомпания имеет большую просроченную задолженность перед лизингодателями», - говорится в сообщении Росавиации.

Напомним, как сообщала «ОГ», ранее ситуацию, сложившуюся вокруг «ВИМ-Авиа», прокомментировали в Ростуризме. Руководитель ведомства Олег Сафонов подчеркнул, что все туристы будут возвращены домой, причём сделано это будет не за счёт туроператоров.

По оценкам экспертов, из-за закрытия чартеров могут пострадать до 100 тыс. туристов.