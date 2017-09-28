Общество 28 сентября 2017, 11:05

В 64 муниципалитетах Среднего Урала отопление подключено на 100%

Подача отопления

В Свердловской области 64 муниципалитета из 90 отрапортовали о полном подключении отопления. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области 64 муниципалитета из 90 отрапортовали о полном подключении отопления. На 28 сентября в регионе отапливается 78% жилфонда и 95% учреждений социальной сферы, сообщает областной департамент информполитики.

Одновременно показатели ниже среднеобластных по подключению жилфонда сохраняются в Полевском ГО (75%), Нижнесергинском районе (72%), Каменском ГО (61%), Екатеринбурге (54%). Отметим, в столице Урала сегодня, 28 сентября, стартовал последний этап подключения к теплу

В целом на Среднем Урале в работу включено 1 498 котельных, отапливается 65 млн кв. м жилья и 5 592 объекта социальной сферы, включая 96% школ, 94% детсадов и 97% больниц.

К 1 октября планируется завершить основной этап разворота отопительной системы во всех муниципалитетах Свердловской области. Между тем синоптики предупредили свердловчан о мокром снеге и ночных заморозках до -10 уже в конце нынешней недели. 

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Областная газета Свердловской области

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