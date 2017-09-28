В Екатеринбурге стартовал последний этап подключения к теплу

В течение трёх дней батареи станут горячими в домах жителей Сортировки, Пионерского посёлка, оставшейся части Центра Ленинского, Октябрьского и Верх-Исетского районов. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге сегодня, 28 сентября, стартовал четвёртый, последний этап подключения к теплу. В течение трёх дней батареи станут горячими в домах жителей Сортировки, Пионерского посёлка, оставшейся части Центра Ленинского, Октябрьского и Верх-Исетского районов.

Как сообщает Центральная диспетчерская служба, четвёртый этап пройдёт 28-30 сентября, согласно утверждённому ранее графику. К 1 октября планируется завершить основной этап разворота отопительной системы в Екатеринбурге.

В Железнодорожном районе тепло придёт в дома на улицах Билимбаевская, Кунарская, Шевченко, Бажова.

В Ленинском районе батареи потеплеют у жителей улиц Карла Либкнехта, Толмачёва, Пушкина, Малышева, Горького.

В Верх-Исетском районе к теплу подключат дома по улицам Анри Барбюса, Токарей, Татищева, Репина, III Интернационала, Бебеля, Готвальда, Колмогорова, Опалихинская.

В Кировском районе нагреются батареи у жителей улиц Учителей, Сулимова, Данилы Зверева, пер. Парковый, Омская, Уральская, Июльская, Пионеров, Советская.

В Октябрьском районе тепло придёт в оставшиеся дома на улицах Карла Либкнехта, Красноармейская, Луначарского, Тверитина.

Напомним, третий этап подключения к теплу прошёл в два дня, 26-27 сентября. К началу следующего месяца энергетикам «ЕТК» в общей сложности предстоит развернуть циркуляцию от шести ТЭЦ, 35 локальных, семи центральных и 17 ведомственных котельных, включить сотни насосов, регуляторов на перекачивающих насосных станциях и центральных тепловых пунктах.

Между тем, синоптики предупредили свердловчан о мокром снеге и ночных заморозках до -10 уже в конце нынешней недели.