Синоптики предупредили свердловчан о мокром снеге и ночных заморозках до -10

Синоптики предупредили свердловчан о мокром снеге и ночных заморозках до -10. Фото: Павел Ворожцов

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Какие сюрпризы готовит свердловчанам «небесная канцелярия»?

Синоптики Уральского гидрометцентра предупредили свердловчан о мокром снеге с дождём в конце недели. Осадки накроют в том числе столицу Урала уже сегодня, 27 сентября. Ожидаются также ночные заморозки до 0...-5, в горах и низинах до -10.

Сегодня, 27 сентября, днём воздух прогреется лишь до +2...+7. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, днём порывы до 13 м/с.

В ночь на четверг похолодает до 0...-5, в горах и низинах до -10. Днём столбик термометра поднимется до +5...+10. Ветер северный, северо-западный 3-8 м/с.

В ночь на пятницу ожидается -1...+4, в горах и низинах до -4. В последний рабочий день потеплеет лишь до +4...+9. Ветер будет неустойчивый, слабый.

Напомним, в начале нынешней недели синоптики продлевали предупреждение о похолодании на Среднем Урале. В связи с этим спасатели начали проверять источники тепла в домах свердловчан.

Между тем, в Екатеринбурге вчера стартовал третий этап подключения к теплу. В течение двух дней батареи должны нагреться в домах жителей Центра Верх-Исетского, Ленинского, Железнодорожного и Кировского районов, а также части Эльмаша.