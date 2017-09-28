Подсчитан ущерб от поджога ККТ «Космос»

Скорее всего, счёт предъявят поджигателю: жителю Ирбита Денису Мурашову. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Сюжет Пожар в ККТ «Космос»

В Екатеринбурге сегодня, 4 сентября, произошёл пожар в ККТ "Космос" (ул. Дзержинского, 2). Площадь пожара составила 30 кв. м.

На заседании общественной палаты Екатеринбурга озвучили сумму ущерба, причинённого ККТ «Космос» в результате поджога входной группы. Скорее всего, счёт предъявят поджигателю: жителю Ирбита Денису Мурашову.

Как сообщает член Общественной палаты Екатеринбурга Алексей Беззуб на своей странице в Facebook, киноконцертному театру был причинён ущерб в в 17 млн рублей. Такие данные озвучил на заседании замглавы администрации города по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергей Тушин.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», аварийные работы по восстановлению входной группы в ККТ «Космос» практически завершились. Ремонтные службы полностью закрыли тепловой контур здания. Все сгоревшие декоративные элементы демонтированы. Подходит к концу монтаж навесных панелей входной группы.

Пожар в здании ККТ «Космос» произошёл 4 сентября. В здание въехал автомобиль, гружёный газовыми баллонами. По подозрению в поджоге был задержан 39-летний житель Ирбита Денис Мурашов. Суд решил арестовать его до 3 ноября 2017 года. В мэрии обещали предъявить счёт поджигателю после подсчёта убытков от его действий.