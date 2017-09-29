Вслед за школами в Екатеринбурге началась массовая эвакуация университетов

Сюжет Екатеринбург охватила волна звонков о минировании

Количество звонков о минировании зданий в Екатеринбурге продолжает увеличиваться. По состоянию на 15:17 29 сентября их насчитывается уже более 70.

Волна звонков о минировании перекинулась с екатеринбургских школ на вузы. Горожане сообщают, что начались эвакуации крупных университетов.

Жертвами телефонных террористов стали более 30 школ по всему Екатеринбургу. Сейчас очевидцы пишут в соцсетях, что экстренные службы выводят студентов из УрГЮУ, УрГУПС, УрГЭУ, УИУ РАНХиГС, РГППУ, УГГУ, УрГАУ, СИНХ.

Напомним, волна звонков о минировании захлестнула весь город - от правительственных учреждений и школ до театров и рынков. "ОГ" следит за событиями.