В Екатеринбурге продолжается массовое минирование зданий

Движение по городу сильно затруднено из-за большого количества машин экстренных служб. Фото: Евгения Скачкова

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Екатеринбург охватила волна звонков о минировании.

Екатеринбург охватила волна звонков о минировании. Очевидцы сообщают об эвакуации людей из резиденции губернатора Свердловской области, здания регионального правительства, Главпочтамта, областного исполкома "Единой России", центров занятости, школ, театров, редакций газет, зданий суда, торговых и офисных центров.

Тревожные звонки о минировании поступили в здания администрации губернатора Свердловской области, правительства региона, главного почтамта, пенсионного фонда на Виз-бульваре, центра занятости на Комсомольской, 4, Кировского районного суда, школ №169 и 164, офисного центра на Народной Воли, ТЦ «Мытный двор», ТЦ "МЕГА". Редакция «Областной газеты» так же была эвакуирована. По данным очевидцев, насчитывается уже более 26 мест.

На местах работают сотрудники МЧС, полиция и врачи скорой помощи. Движение по городу сильно затруднено из-за большого количества машин экстренных служб.

«РИА Новости» приводят комментарий официального представителя главка МВД области Валерия Горелых: «Об итогах этих проверочных мероприятий в обязательном порядке дополнительно проинформирую общественность. Пока на данный момент могу сказать, что поводов для панических настроений нет. Традиционно прошу граждан отнестись с пониманием к работе полиции, потому что она направлена исключительно на обеспечение безопасности людей. Сыщики уголовного розыска и ФСБ одновременно с этим устанавливают автора звонков для того, чтобы привлечь к предусмотренной законом уголовной ответственности».