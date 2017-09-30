Силовики работали без передышки. Многих вызвали с выходных. Фото: Владимир Мартьянов

Сюжет Екатеринбург охватила волна звонков о минировании

Количество звонков о минировании зданий в Екатеринбурге продолжает увеличиваться. По состоянию на 15:17 29 сентября их насчитывается уже более 70.

Пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых подвёл итоги "безумной пятницы". Вчера, 29 сентября, в экстренные службы Екатеринбурга начали массово поступать сообщения о бомбах, заложенных в социально значимых объектах.

По словам Валерия Горелых, в органы внутренних дел поступило более 150 сообщений о минировании зданий, ни одно из которых не подтвердилось. Все служебные помещения и прилегающие территории были тщательно проверены выехавшими на место силовиками. Екатеринбург задействовал большой потенциал сил полиции, регионального ФСБ, Росгвардии, МЧС и вспомогательных служб. Сейчас все учреждения вернулись к нормальному режиму работы.

"Правоохранительные органы, в том числе полицейские из специализированного отдела «К», объединив усилия, предпринимают комплекс мер, направленных на то, чтобы наступила неотвратимость наказания для организаторов и исполнителей криминальной атаки», – отметил Валерий Горелых.