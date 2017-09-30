Общество 30 сентября 2017, 17:07

Валерий Горелых подвёл итоги "безумной пятницы"

минирование в Екатеринбурге

Силовики работали без передышки. Многих вызвали с выходных. Фото: Владимир Мартьянов

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Екатеринбург охватила волна звонков о минировании
Количество звонков о минировании зданий в Екатеринбурге продолжает увеличиваться. По состоянию на 15:17 29 сентября их насчитывается уже более 70.



Пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых подвёл итоги  "безумной пятницы". Вчера, 29 сентября, в экстренные службы Екатеринбурга начали массово поступать сообщения о бомбах, заложенных в социально значимых объектах.

По словам Валерия Горелых, в органы внутренних дел поступило более 150 сообщений о минировании зданий, ни одно из которых не подтвердилось. Все служебные помещения и прилегающие территории были тщательно проверены выехавшими на место силовиками. Екатеринбург задействовал большой потенциал сил полиции, регионального ФСБ, Росгвардии, МЧС и вспомогательных служб. Сейчас все учреждения вернулись к нормальному режиму работы. 

"Правоохранительные органы, в том числе полицейские из специализированного отдела «К», объединив усилия, предпринимают комплекс мер, направленных на то, чтобы наступила неотвратимость наказания для организаторов и исполнителей криминальной атаки», – отметил Валерий Горелых.

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Областная газета Свердловской области

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