Вице-президентом РАН стала ректор уральского вуза

Ректор Уральского государственного аграрного университета Ирина Донник избрана вице-президентом РАН. За неё было отдано 90% голосов.

Как сообщает пресс-служба УрГАУ, кандидатуру уральского учёного предложил новый президент РАН Александр Сергеев. А остальные члены Академии практически единогласно поддержали её в ходе общего голосования.

Всего в новый Президиум РАН вошли 11 вице-президентов. Среди них — вновь избранный председатель Уральского отделения РАН Валерий Чарушин. Команда будет руководить Академией в ближайшие 5 лет. К обсуждению обязанностей и направлений деятельности она приступит уже 10 октября.

Напомним, Ирина Михайловна Донник — учёный, широко известный в России и за границей. Благодаря её научным разработкам в области экологии, эпидемиологии и молекулярной генетики стало возможным получение качественных продуктов питания в техногенно загрязнённых территориях, а в Свердловской области были ликвидированы особо опасные болезни животных - туберкулёз, бруцеллёз и лейкоз. В частности, ликвидация лейкоза коров на Среднем Урале позволила предотвратить экономической ущерб в 2,5 млрд рублей.

Также под её руководством учёные создали программы профилактики сибирской язвы, гриппа птиц и других инфекций.