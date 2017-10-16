Новым главой Белоярки стал Андрей Горбов

Сегодня депутаты думы Белоярского городского округа избрали главой муниципалитета Андрея Горбова, который в разное время руководил Камышевской и Белоярской поселковыми управами и исполнял обязанности замглавы администрации городского округа.

За кандидатуру Андрея Горбова проголосовали 14 из 18 народных избранников. Ещё по одному голосу получили два других кандидата - бывший замглавы городского округа по экономике Эдуард Карелин и экс-глава Белоярского Александр Привалов.

Прежний глава городского округа Павел Юдин до третьего этапа допущен не был. Конкурсная комиссия не стала включать Юдина в итоговый список кандидатов из-за того, что округ при его управлении оказался запущен.

Напомним, что до второго этапа конкурса на пост главы в Белоярском дошло рекордное количество кандидатов — девять человек. По данным «ОГ», более серьёзный конкурс был только на выборах главы Каменска-Уральского в 2016 году — тогда мэром захотело стать 12 человек.