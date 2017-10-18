Юлия Липницкая станет спортивным комментатором

Юлия многократно выступала на соревнованиях в качестве спортсменки. Сейчас она предстанет в новой роли - надеемся, у комментатора Липницкой поклонников будет не меньше, чем у фигуристки Липницкой. Фото: Александр Исаков

Олимпийская чемпионка Игр в Сочи Юлия Липницкая объявила, что будет комментировать первый этап мирового Гран-при по фигурному катанию, который пройдёт в Москве 20-22 октября. Об этом Юлия рассказала участникам XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, который в эти дни проходит в Сочи, передаёт ТАСС.

Напомним, в сентябре Юлия объявила о завершении спортивной карьеры и написала заявление о выходе из состава сборной.

Кстати, на первом этапе мировооо Гран-при примут участие пара Ксении Столбовой и Фёдора Климова, а также танцевальный дуэт Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьёва, которые стали олимпийскими чемпионами в командных соревнованиях в Сочи вместе с Юлией. Спустя четыре года они вновь поборются за олимпийское золото - напомним, в феврале в Пхёнчхане стартует зимнияя Олимпиада.

Для какого телеканала Липницкая проведёт трансляции, пока не сообщается. Российский этап Гран-при покажет Матч-ТВ, Матч! арена и Евроспорт.

Напомним. Юлия - первая в истории СССР и России фигуристка-одиночница, получившая титул олимпийской чемпионки (пусть и в командных соревнованиях). Также она является самой молодой российской чемпионкой зимних Олимпиад и самой юной олимпийской чемпионкой по фигурному катанию.