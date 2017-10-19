Свердловские инклюзивные проекты презентовали в Сочи

В Сочи презентовали инклюзивные практики «Волонтёром может быть каждый». Фото: Владимир Мартьянов

В рамках XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, который проходит в Сочи, состоялась презентация инклюзивных практик «Волонтёром может быть каждый». Их представил руководитель организации «Белая трость», инвалид по зрению Олег Колпащиков.

Как сообщает областной департамент информполитики, Олег Колпащиков известен во всём мире благодаря своим проектам, которые являются базой развития инклюзии в обществе. Это и инклюзивное кругосветное путешествие, и круглые столы, и экскурсии в темноте, о которых известно во многих странах.

«Все самые интересные проекты появляются, когда невыносимо скучно и нет возможности действовать. Если у человека есть ограничения, то внутри рождаются особые силы, помогающие создавать интересные вещи», – рассказал Олег Колпащиков. Он также отметил, что люди с инвалидностью – это ресурс общества, который нужно использовать.

Добавим, что при поддержке организации «Белая трость» был реализован один из наиболее масштабных проектов –первый Всемирный конгресс людей с ограниченными возможностями здоровья, в котором приняли участие 711 делегатов со всего мира. Что примечательно, среди волонтёров мероприятия также были люди с ОВЗ.