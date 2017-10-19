Антон Баков прокомментировал намерение Ксении Собчак участвовать в президентских выборах

Антон Баков поддержал Ксению Собчак. Фото: facebook.com

Уральский политик Антон Баков, заявивший о своих намерениях выдвинуться на пост президента России прокомментировал заявление Ксении Собчак об участии в предвыборной гонке.

- Полностью поддерживаю выдвижение Ксении Анатольевны, участие женщин в президентских выборах - важный признак цивилизованного развитого общества. Надеюсь, что её несомненные медийные таланты позволят сделать кампанию интересной и веселой. В своём первом ролике Ксения Анатольевна очень мило стесняется, но надеюсь, в дальнейшем она откажется от девичьей застенчивости, и мы увидим на экране грозную тигрицу, зрелую тридцатипятилетнюю женщину, жену и мать, - сказал Антон Баков.

Напомним, что ранее лидер монархической партии обнародовал свою предвыборную программу, состоящую из двух пунктов: разрешить криптовалюты и возродить монархию.

О намерении участвовать в выборах Ксения Собчак заявила в среду. Несмотря на то, что официально избирательная кампания по выборам президента начнётся в период с 7 по 17 декабря, СМИ уже назвали 35-летнюю журналистку первым кандидатом.Хотя о своих намерениях к настоящему моменту успела заявить не только она, но и Антон Баков.