Кот-альпинист из Нижнего Тагила покоряет с хозяином гору Иремиль

Гора Иремиль представляет собой двухвершинный массив (Большая Иремель с платообразной вершиной Кабан и Малая Иремель (высота 1449,4 метров). Фото: Андрей Останин, социальные сети

Кот-альпинист из Нижнего Тагила по имени Граф отправился со своим хозяином покорять вторую по величине вершину Южного Урала, расположенную на территории Башкортостана. Об этом путешественник Андрей Останин сообщил в социальных сетях.

"Вперёд! На школьные скалы..." - подписал Андрей Останин фотографию, на которой его кот Граф в розовом свитере сидит у него на походном рюкзаке.

На вопросы любопытных пользователей социальных сетей владелец знаменитого уральского кота ответил, что они собирается покорять Большую Иремель (высота 1582,3 метра).

Добавим, гора Иремиль представляет собой двухвершинный массив (Большая Иремель с платообразной вершиной Кабан и Малая Иремель (высота 1449,4 метра).

Напомним, в конце сентября кот-альпинист из Нижнего Тагила стал героем телешоу "Главный котик страны" лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова на "Первом канале". В прошлом году кот Граф вошёл в топ-10 самых известных мурлык года. Ранее "ОГ", писала о том, как кот-альпинист из Нижнего Тагила покорял Эльбрус и ездил на Байкал с хозяином.