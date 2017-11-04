В Екатеринбурге открылась обновлённая площадь перед Дворцом молодёжи. Фото: Яна Белоцерковская

В Екатеринбурге сегодня, 4 ноября, в День народного единства открылась после реконструкции площадь перед Дворцом молодёжи (пр. Ленина,1). Ранее строители убрали забор со стороны центрального входа и ограждение Пестеревского переулка, сообщает пресс-служба Центра дополнительного образования «Дворец молодёжи».

Отмечается, что завершены основные работы по благоустройству территории возле учреждения,остаётся только монтаж малых архитектурных форм, которые установят в десятых числах ноября.

В праздник екатеринбуржцы уже могут прогуляться по новому бульвару Молодёжи. Согласно проекту реконструкции площади Коммунаров к ЧМ-2018, именно такое название обретёт обновлённая пешеходная зона рядом с Дворцом молодёжи.

Ранее "ОГ" рассказала о том, куда ещё можно пойти в День народного единства свердловчанам.