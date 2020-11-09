Владимир Путин подписал указ об отставке полпреда УрФО Николая Цуканова. Фото: Владимир Мартьянов

Николай Цуканов освобождён от должности полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

"Освободить Цуканова Николая Николаевича от должности полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе", – говорится в документе. Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее в аппарате полномочного представителя Президента РФ в УрФО сообщили, что Николай Цуканов должен выйти из отпуска 16 ноября. Информация о кадровых перестановках не подтверждалась.

Напомним, о назначении Николая Цуканова на пост полпреда стало известно 26 июня 2018 года. Всего через три дня он прибыл в уральскую столицу. В аэропорту Кольцово его встретили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин и другие официальные лица.

Уже 2 июля Николай Цуканов провёл первое совещание с главами регионов, входящих в состав УрФО. Он особо отметил вклад свердловчан и лично губернатора Евгения Куйвашева в проведение матчей ЧМ-2018 в Екатеринбурге.

ДОСЬЕ Николай Цуканов родился 22 марта 1965 года в посёлке Липово Гусевского района Калининградской области. В 1999 году окончил Высшую школу приватизации и предпринимательства. Трудовую деятельность начал в 1983 году на должности газоэлектросварщика на заводе "Микродвигатель". С 2000 по 2005 год проживал в Москве, где трудился юристом научно-технического центра "Техинвестмед". В 2005 году вернулся в Калининградскую область, где начал работать главой Гусевского муниципального района. В 2010 году стал губернатором Калининградской области. На этом посту находился до 2016 года, когда глава государства назначил его полпредом Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. С 2017 года является помощником Президента России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса. Женат, имеет двоих детей.

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