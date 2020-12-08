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8 декабря 2020, 18:41

Владимир Путин подписал закон о статусе Госсовета

Законодательство

В документе определены задачи, функции и принципы деятельности Государственного совета. Фото: Галина Соловьёва.

Президент России Владимир Путин подписал закон об утверждении Госсовета в статусе конституционного государственного органа. В документе определены задачи, функции и принципы деятельности Государственного совета.

Отметим, что автором законодательной инициативы выступил сам Президент РФ, который является председателем Госсовета. Нижняя палата парламента приняла документ в третьем чтении 25 ноября.

В состав государственного органа войдут председатели Госдумы и Совета Федерации, глава администрации президента и губернаторы регионов. Госсовет будет принимать участие в разработке целей внутренней и внешней политики, стратегических задач, а также формировании госполитики в сфере социально-экономического развития.

Как отмечал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, Госсовет предоставляет возможность для взаимодействия и поиска решений вместе с избранными главами субъектов РФ. При этом основная задача Государственного совета останется прежней — это содействие президенту в обеспечении согласованного функционирования и взаимодействия органов власти.

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Областная газета Свердловской области

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