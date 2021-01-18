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18 января 2021, 21:05

Вице-мэр Екатеринбурга по финансам Марина Андрусь ушла с поста

Марина Андрусь

Вице-мэр Екатеринбурга по финансам Марина Андрусь ушла с поста. Фото: пресс-служба мэрии.

Замглавы Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Марина Андрусь ушла с поста. Сегодня у неё был последний рабочий день на этой должности.

Данную информацию "Областной газете" сообщили в пресс-службе мэрии. О новом месте работы 47-летней Марины Андрусь пока не известно.

Добавим, на сайте мэрии Марина Андрусь всё ещё значится.

Фото: сайт мэрии

Досье

Марина Андрусь родилась 26 декабря 1972 года в Свердловске. В 1995 году закончила Уральский государственный технический университет.

С июня 1997 года начала работать в Комитете по экономике горадминистрации. Позже в мэрии работала председателем Комитета стратегического планирования и замначальника Департамента экономики.

С февраля 2016 года – советник заместителя председателя правительства региона. В том же году стала  советником заместителя губернатора Свердловской области.

С 25 октября 2018 года – замглавы Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам.

Награждена почётными грамотами и благодарственными письмами администрации, а также медалями, в том числе "За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года", "285 лет со дня основания города Екатеринбурга" и "225 лет Екатеринбургской городской Думе".

Ранее "Областная газета" сообщала, что руководителем аппарата администрации Екатеринбурга стала Марина Фадеева. Ранее эту должность занимал Александр Ковальчик.

Сюжет

Смена власти в Екатеринбурге
Следим за кадровыми перестановками в администрации столицы Урала.

Областная газета Свердловской области

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