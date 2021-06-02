Федеральный оргкомитет предварительного голосования «Единой России» опубликовал список победителей

Список победителей был утверждён в ходе сегодняшнего заседания федерального организационного комитета. Фото: скриншот записи заседания

Опубликован список победителей предварительного голосования «Единой России». Окончательно результаты праймериз утвердят на Съезде партии 19 июня.

Список победителей был представлен в ходе сегодняшнего заседания федерального организационного комитета, который провёл его председатель Александр Карелин. С общефедеральной частью списка можно ознакомиться здесь, по одномандатным округам — тут.

В общефедеральном списке по Свердловской области представлены 69 кандидатов, в региональном — победители по семи одномандатным округам. В шести из них первую строчку заняли действующие депутаты Госдумы. Опубликованный список полностью соответствует озвученным ранее результатам голосования в регионе.

Напомним, как уже сообщала «Областная газета», праймериз «Единой России» проходили по всей стране с 24 по 30 мая. В ходе голосования избиратели определяли кандидатов от партии власти на выборах в Госдуму и законодательные органы власти в регионах в сентябре 2021 года. В процедуре приняли участие около 11,7 миллиона человек.

Свердловская область стала одним из регионов-лидеров по активности избирателей – свой голос отдали 339 063 человека, это более 10 процентов от общего числа избирателей.

«Лидерами по регистрации избирателей на электронном голосовании стали Санкт-Петербург, Свердловская область и Краснодарский край. Хотел бы поблагодарить всех, кто решил стать выборщиками, кто заинтересованно помогал нам определиться с кандидатами с 24 по 30 мая и также пришёл на избирательные участки», - отметил Александр Карелин.

Добавим, в среднем конкурс на предварительном голосовании «Единой России» составил 13 человек на место, а в восьми избирательных округах – 25 человек на место.

Также, по словам Александр Карелина, в федеральный оргкомитет предварительного голосования Единой России поступило 98 жалоб регионального характера, 54 – федерального. По ним не требуется дополнительных решений и отмены результатов процедуры.

«Одна жалоба передана в конфликтную комиссию. До съезда по ней будет проведена работа и подготовлен доклад председателю партии Дмитрию Медведеву», - отметил руководитель федерального оргкомитета.

Напомним, что сегодня с руководством партии и победителями праймериз планирует встретиться Президент России Владимир Путин.